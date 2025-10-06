Corning Aktie News: S&P 500 Aktie Corning am Montagabend gesucht
Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagabend der Anteilsschein von Corning. Zuletzt stieg die Corning-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 2,1 Prozent auf 85,28 USD.
Um 20:08 Uhr ging es für das Corning-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 2,1 Prozent auf 85,28 USD. Die Corning-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 86,07 USD. Bei 84,02 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 574.510 Corning-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Am 06.10.2025 erreichte der Anteilsschein mit 86,07 USD ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Corning-Aktie ist somit 0,93 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 37,50 USD. Dieser Wert wurde am 08.04.2025 erreicht. Mit Abgaben von 56,03 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Nach 1,12 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,15 USD je Corning-Aktie.
Am 29.07.2025 lud Corning zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,54 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Corning ein EPS von 0,12 USD je Aktie vermeldet. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 18,79 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 3,86 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 3,25 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.
Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte Corning am 28.10.2025 präsentieren. Schätzungsweise am 03.11.2026 dürfte Corning die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.
In der Corning-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 2,48 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
