Corning Aktie News: S&P 500 Aktie Corning am Nachmittag in Grün
Die Aktie von Corning gehört am Montagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt ging es für das Corning-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 2,5 Prozent auf 85,61 USD.
Die Corning-Aktie stieg im New York-Handel. Um 15:52 Uhr verteuerte sich das Papier um 2,5 Prozent auf 85,61 USD. Bei 86,07 USD erreichte die Corning-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 84,02 USD. Bisher wurden heute 226.180 Corning-Aktien gehandelt.
Am 06.10.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 86,07 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. 0,54 Prozent Plus fehlen der Corning-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 08.04.2025 bei 37,50 USD. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Corning-Aktie 128,29 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Für Corning-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1,12 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,15 USD ausgeschüttet werden.
Am 29.07.2025 hat Corning die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,54 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,12 USD je Aktie generiert. Das vergangene Quartal hat Corning mit einem Umsatz von insgesamt 3,86 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,25 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 18,79 Prozent gesteigert.
Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von Corning wird am 28.10.2025 gerechnet. Mit der Vorlage der Q3 2026-Bilanz von Corning rechnen Experten am 03.11.2026.
Experten taxieren den Corning-Gewinn für das Jahr 2025 auf 2,48 USD je Aktie.
