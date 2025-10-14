Corning Aktie News: S&P 500 Aktie Corning verliert am Nachmittag

So entwickelt sich Corning

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Corning. Die Corning-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 1,4 Prozent auf 84,30 USD abwärts.

Die Corning-Aktie musste um 15:53 Uhr Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 1,4 Prozent auf 84,30 USD abwärts. Die Abwärtsbewegung der Corning-Aktie ging bis auf 83,61 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 84,28 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 113.166 Corning-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 11.10.2025 auf bis zu 87,77 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 4,12 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 08.04.2025 bei 37,50 USD. Derzeit notiert die Corning-Aktie damit 124,80 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenausschüttung für Corning-Aktionäre betrug im Jahr 2024 1,12 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,15 USD belaufen.

Am 29.07.2025 äußerte sich Corning zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Das EPS belief sich auf 0,54 USD gegenüber 0,12 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 3,86 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 18,79 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,25 Mrd. USD in den Büchern standen.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte Corning am 28.10.2025 präsentieren. Experten kalkulieren am 03.11.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von Corning.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,48 USD je Corning-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

