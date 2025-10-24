Corning Aktie News: S&P 500 Aktie Corning tendiert am Abend nordwärts
Die Aktie von Corning gehört am Freitagabend zu den erfolgreicheren des Tages. Die Corning-Aktie stieg im New York-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,9 Prozent auf 87,48 USD.
Werte in diesem Artikel
Um 20:08 Uhr sprang die Corning-Aktie im New York-Handel an und legte um 1,9 Prozent auf 87,48 USD zu. Die Corning-Aktie legte bis auf 87,76 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 87,00 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Von der Corning-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 380.027 Stück gehandelt.
Der Anteilsschein kletterte am 11.10.2025 auf bis zu 87,77 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 0,33 Prozent könnte die Corning-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Kursverluste drückten das Papier am 08.04.2025 auf bis zu 37,50 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 57,13 Prozent könnte die Corning-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Nachdem im Jahr 2024 1,12 USD an Corning-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,15 USD aus.
Corning gewährte am 29.07.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,54 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,12 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 3,86 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 3,25 Mrd. USD umgesetzt.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 28.10.2025 erfolgen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 03.11.2026.
Den erwarteten Gewinn je Corning-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 2,48 USD fest.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur Corning-Aktie
Bilanzen und Termine: Tesla, NVIDIA, Apple, Amazon & Co. - Ergebnisse der Tech-Riesen in der aktuellen Saison
Trump bringt Strafzölle von 100 Prozent auf Chips ins Spiel - und zeigt Lösungsweg auf
Bilanzen: Tesla, NVIDIA, Apple, Amazon & Co. - Ergebnisse der Tech-Riesen in der aktuellen Saison
Übrigens: Corning und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf Corning
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Corning
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: laviana / Shutterstock.com
Nachrichten zu Corning Inc.
Analysen zu Corning Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|08.08.2019
|Corning Overweight
|Barclays Capital
|26.10.2016
|Corning Buy
|Deutsche Bank AG
|13.06.2016
|Corning Hold
|Standpoint Research
|08.04.2016
|Corning Buy
|Deutsche Bank AG
|28.10.2015
|Corning Neutral
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|08.08.2019
|Corning Overweight
|Barclays Capital
|26.10.2016
|Corning Buy
|Deutsche Bank AG
|08.04.2016
|Corning Buy
|Deutsche Bank AG
|28.10.2015
|Corning Outperform
|RBC Capital Markets
|29.09.2015
|Corning Overweight
|Barclays Capital
|Datum
|Rating
|Analyst
|13.06.2016
|Corning Hold
|Standpoint Research
|28.10.2015
|Corning Neutral
|UBS AG
|28.01.2015
|Corning Sector Perform
|RBC Capital Markets
|04.11.2014
|Corning Hold
|Standpoint Research
|09.08.2012
|Corning neutral
|Citigroup Corp.
|Datum
|Rating
|Analyst
|15.01.2009
|Corning Downgrade
|Merrill Lynch & Co., Inc.
|19.11.2008
|Corning Downgrade
|Davenport & Company LLC
|29.07.2005
|Corning höheres Kursziel
|Lazard Freres
|28.07.2005
|Update Corning Inc.: Sell
|Lazard Freres
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Corning Inc. nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen