Corning Aktie News: S&P 500 Aktie Corning tendiert am Abend nordwärts

Die Aktie von Corning gehört am Freitagabend zu den erfolgreicheren des Tages. Die Corning-Aktie stieg im New York-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,9 Prozent auf 87,48 USD.

Um 20:08 Uhr sprang die Corning-Aktie im New York-Handel an und legte um 1,9 Prozent auf 87,48 USD zu. Die Corning-Aktie legte bis auf 87,76 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 87,00 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Von der Corning-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 380.027 Stück gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 11.10.2025 auf bis zu 87,77 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 0,33 Prozent könnte die Corning-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Kursverluste drückten das Papier am 08.04.2025 auf bis zu 37,50 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 57,13 Prozent könnte die Corning-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem im Jahr 2024 1,12 USD an Corning-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,15 USD aus.

Corning gewährte am 29.07.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,54 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,12 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 3,86 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 3,25 Mrd. USD umgesetzt.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 28.10.2025 erfolgen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 03.11.2026.

Den erwarteten Gewinn je Corning-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 2,48 USD fest.

