Corning Aktie News: S&P 500 Aktie Corning schiebt sich am Nachmittag vor

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Corning. Die Aktionäre schickten das Papier von Corning nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,1 Prozent auf 86,81 USD.

Das Papier von Corning konnte um 15:52 Uhr klettern und stieg im New York-Handel um 1,1 Prozent auf 86,81 USD. Die Corning-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 87,43 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 87,00 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 101.077 Corning-Aktien.

Bei 87,77 USD markierte der Titel am 11.10.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der derzeitige Kurs der Corning-Aktie liegt somit 1,09 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 37,50 USD fiel das Papier am 08.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 56,80 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 1,12 USD an Corning-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,15 USD.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Corning am 29.07.2025 vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,54 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,12 USD je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat Corning mit einem Umsatz von insgesamt 3,86 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,25 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 18,79 Prozent gesteigert.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte Corning am 28.10.2025 präsentieren. Schätzungsweise am 03.11.2026 dürfte Corning die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 2,48 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

