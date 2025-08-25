DAX24.205 -0,3%ESt505.394 -0,9%Top 10 Crypto15,38 -3,0%Dow45.257 -0,1%Nas21.467 +0,1%Bitcoin94.650 -0,2%Euro1,1654 +0,3%Öl67,45 -1,9%Gold3.384 +0,5%
Notierung im Fokus

Corning Aktie News: S&P 500 Aktie Corning am Dienstagnachmittag mit Aufschlag

26.08.25 16:10 Uhr
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Corning. Das Papier von Corning konnte zuletzt klettern und stieg im New York-Handel um 0,5 Prozent auf 67,13 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Corning Inc.
57,26 EUR 1,30 EUR 2,32%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 15:52 Uhr stieg die Corning-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 0,5 Prozent auf 67,13 USD. In der Spitze legte die Corning-Aktie bis auf 67,19 USD zu. Den Handelstag beging das Papier bei 66,74 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 67.144 Corning-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 25.08.2025 bei 67,29 USD. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Corning-Aktie 0,24 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 08.04.2025 (37,50 USD). Mit einem Abschlag von mindestens 44,14 Prozent könnte die Corning-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,15 USD. Im Vorjahr hatte Corning 1,12 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Am 29.07.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,54 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,12 USD je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz wurden 3,86 Mrd. USD gegenüber 3,25 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Am 04.11.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Corning-Gewinn in Höhe von 2,47 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Corning-Aktie

Trump bringt Strafzölle von 100 Prozent auf Chips ins Spiel - und zeigt Lösungsweg auf

Bilanzen: Tesla, NVIDIA, Apple, Amazon & Co. - Ergebnisse der Tech-Riesen in der aktuellen Saison

S&P 500-Titel Corning-Aktie: Diese Dividende sieht Corning für Anteilseigner vor

Nachrichten zu Corning Inc.

DatumMeistgelesen
Analysen zu Corning Inc.

DatumRatingAnalyst
08.08.2019Corning OverweightBarclays Capital
26.10.2016Corning BuyDeutsche Bank AG
13.06.2016Corning HoldStandpoint Research
08.04.2016Corning BuyDeutsche Bank AG
28.10.2015Corning NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
08.08.2019Corning OverweightBarclays Capital
26.10.2016Corning BuyDeutsche Bank AG
08.04.2016Corning BuyDeutsche Bank AG
28.10.2015Corning OutperformRBC Capital Markets
29.09.2015Corning OverweightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
13.06.2016Corning HoldStandpoint Research
28.10.2015Corning NeutralUBS AG
28.01.2015Corning Sector PerformRBC Capital Markets
04.11.2014Corning HoldStandpoint Research
09.08.2012Corning neutralCitigroup Corp.
DatumRatingAnalyst
15.01.2009Corning DowngradeMerrill Lynch & Co., Inc.
19.11.2008Corning DowngradeDavenport & Company LLC
29.07.2005Corning höheres KurszielLazard Freres
28.07.2005Update Corning Inc.: SellLazard Freres

