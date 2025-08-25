Corning Aktie News: S&P 500 Aktie Corning am Dienstagnachmittag mit Aufschlag
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Corning. Das Papier von Corning konnte zuletzt klettern und stieg im New York-Handel um 0,5 Prozent auf 67,13 USD.
Um 15:52 Uhr stieg die Corning-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 0,5 Prozent auf 67,13 USD. In der Spitze legte die Corning-Aktie bis auf 67,19 USD zu. Den Handelstag beging das Papier bei 66,74 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 67.144 Corning-Aktien.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 25.08.2025 bei 67,29 USD. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Corning-Aktie 0,24 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 08.04.2025 (37,50 USD). Mit einem Abschlag von mindestens 44,14 Prozent könnte die Corning-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,15 USD. Im Vorjahr hatte Corning 1,12 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.
Am 29.07.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,54 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,12 USD je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz wurden 3,86 Mrd. USD gegenüber 3,25 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Am 04.11.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.
Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Corning-Gewinn in Höhe von 2,47 USD je Aktie aus.
|Datum
|Rating
|Analyst
|08.08.2019
|Corning Overweight
|Barclays Capital
|26.10.2016
|Corning Buy
|Deutsche Bank AG
|13.06.2016
|Corning Hold
|Standpoint Research
|08.04.2016
|Corning Buy
|Deutsche Bank AG
|28.10.2015
|Corning Neutral
|UBS AG
