Intel mit Umsatzrückgang: Intel-Aktie nachbörslich tiefer

Heute im Fokus

Ukraine-Krieg im Ticker: DAX knapp unter 14.000 Punkten -- US-Börsen stark -- Twitter mit starkem Zahlenwerk -- Linde hebt Prognose an -- Delivery Hero: Umsatzplus-- CureVac, PayPal, Meta im Fokus

Merck & Co mit einem unerwartet starken ersten Quartal. Caterpillar-Umsatz zieht im ersten Quartal an. Wintershall DEA rutscht in die Verlustzone. TAKKT legt bei Umsatz und Gewinn im ersten Quartal zu. ADVA erleidet trotz Umsatzrekords einen Gewinneinbruch. Uniper warnt vor Folgen von Ölembargo-Beschluss. Fielmann verdient mehr. Nemetschek bekräftigt bei Vorlage guter Quartalszahlen den Ausblick.