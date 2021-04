J&J-Aktie vorbörslich stabil: STIKO empfiehlt Johnson & Johnson-Impfstoff ohne Einschränkung

Das Gremium habe sich am Donnerstag zum ersten Mal mit dem Impfstoff befasst und keine Einschränkung in Bezug auf die Empfehlung veranlasst, erklärte der Präsident Paul-Ehrlich-Instituts (PEI), Klaus Cichutek, in Berlin. Die Melderaten zu ungewöhnlichen Thrombosen seien bei Johnson & Johnson noch geringer als beim Impfstoff des schwedisch-britischen Herstellers AstraZeneca

Zu Monatsbeginn hatten allerdings die Gesundheitsbehörden in den USA die Johnson & Johnson-Vakzine gestoppt, nachdem acht Fälle von seltenen Hirnsinusvenen-Thrombosen bei Geimpften aufgetaucht waren. Cichutek betonte, dies bei 7 Millionen Impfungen aufgetreten, womit die Meldehäufigkeit etwa bei 1:1 Million liege.

Der neue Impfstoff sei "über 80 Prozent wirksam", betonte der PEI-Präsident. "Er ist sicher und wirksam, insbesondere auch bei älteren Personen über 60 Jahre." Die üblichen Impfreaktionen würden nach drei Tagen abklingen und seien bei älteren Personen eher schwächer.

Bei Johnson&Johnson ist nur eine einzige Dosis zur vollständigen Wirkung nötig. Er ist nach den Impfstoffen von Biontech und Pfizer, Moderna und Astrazeneca bereits der vierte in der EU zugelassene Impfstoff.

An der NYSE steigt die J&J-Aktie vorbörslich um gerademal 0,04 Prozent auf 165,24 Dollar.

BERLIN (Dow Jones)

Bildquellen: Gil C / Shutterstock.com