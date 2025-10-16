DAX24.272 +0,4%Est505.652 +0,8%MSCI World4.292 -0,3%Top 10 Crypto14,97 -1,6%Nas22.539 -0,6%Bitcoin92.860 -2,3%Euro1,1689 +0,4%Öl62,14 -0,5%Gold4.226 +0,4%
Aktienkurs im Fokus

Johnson Johnson Aktie News: Dow Jones Aktie Johnson Johnson am Donnerstagabend mit positiven Vorzeichen

16.10.25 20:23 Uhr
Johnson Johnson Aktie News: Dow Jones Aktie Johnson Johnson am Donnerstagabend mit positiven Vorzeichen

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von Johnson Johnson. Das Papier von Johnson Johnson konnte zuletzt klettern und stieg im New York-Handel um 0,3 Prozent auf 191,81 USD.

Die Aktie legte um 20:07 Uhr in der New York-Sitzung 0,3 Prozent auf 191,81 USD zu. Zwischenzeitlich stieg die Johnson Johnson-Aktie sogar auf 193,05 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 191,11 USD. Bisher wurden via New York 460.348 Johnson Johnson-Aktien gekauft oder verkauft.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (194,40 USD) erklomm das Papier am 15.10.2025. Mit einem Zuwachs von 1,35 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 11.01.2025 bei 140,68 USD. Abschläge von 26,66 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nachdem im Jahr 2024 4,91 USD an Johnson Johnson-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 5,19 USD aus.

Johnson Johnson ließ sich am 14.10.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 2,12 USD. Im letzten Jahr hatte Johnson Johnson einen Gewinn von 1,11 USD je Aktie eingefahren. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 6,78 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 23,99 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 22,47 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q4 2025 dürfte Johnson Johnson am 21.01.2026 präsentieren. Mit der Präsentation der Q3 2026-Finanzergebnisse von Johnson Johnson rechnen Experten am 20.10.2026.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Johnson Johnson-Aktie in Höhe von 10,87 USD im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

