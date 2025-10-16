Johnson Johnson Aktie News: Dow Jones Aktie Johnson Johnson am Donnerstagnachmittag kaum bewegt

Johnson Johnson im Fokus

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Donnerstagnachmittag die Aktie von Johnson Johnson. Kaum Bewegung ließ sich zuletzt bei der Johnson Johnson-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via New York bei 191,22 USD.

Die Johnson Johnson-Aktie bewegte sich um 15:52 Uhr kaum. Das Papier stand via New York bei 191,22 USD. Die Johnson Johnson-Aktie zog in der Spitze bis auf 191,55 USD an. Die höchsten Verluste verbuchte die Johnson Johnson-Aktie bis auf 190,51 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 191,11 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Johnson Johnson-Aktien beläuft sich auf 173.537 Stück.

Bei 194,40 USD markierte der Titel am 15.10.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Johnson Johnson-Aktie derzeit noch 1,66 Prozent Luft nach oben. Am 11.01.2025 gab der Anteilsschein bis auf 140,68 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 26,43 Prozent könnte die Johnson Johnson-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Zuletzt erhielten Johnson Johnson-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 4,91 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 5,19 USD aus.

Johnson Johnson ließ sich am 14.10.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 2,12 USD. Im letzten Jahr hatte Johnson Johnson einen Gewinn von 1,11 USD je Aktie eingefahren. Johnson Johnson hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 23,99 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 6,78 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 22,47 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Die Johnson Johnson-Bilanz für Q4 2025 wird am 21.01.2026 erwartet. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 20.10.2026.

Experten taxieren den Johnson Johnson-Gewinn für das Jahr 2025 auf 10,87 USD je Aktie.

