Johnson Johnson Aktie News: Dow Jones Aktie Johnson Johnson am Mittwochabend in Rot

Aktienentwicklung

Die Aktie von Johnson Johnson gehört am Mittwochabend zu den Verlustbringern des Tages. Die Johnson Johnson-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 190,53 USD abwärts.

Die Johnson Johnson-Aktie gab im New York-Handel um 20:07 Uhr um 0,2 Prozent auf 190,53 USD nach. Die größten Abgaben verzeichnete die Johnson Johnson-Aktie bis auf 189,30 USD. Bei 191,83 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Die Anzahl der bisher gehandelten Johnson Johnson-Aktien beläuft sich auf 501.310 Stück.

Bei 194,40 USD markierte der Titel am 14.10.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von 2,03 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei einem Wert von 140,68 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (11.01.2025). Das 52-Wochen-Tief könnte die Johnson Johnson-Aktie mit einem Verlust von 26,16 Prozent wieder erreichen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 5,19 USD. Im Vorjahr hatte Johnson Johnson 4,91 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Johnson Johnson ließ sich am 14.10.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,12 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,93 USD je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 23,99 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 6,88 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Johnson Johnson einen Umsatz von 22,45 Mrd. USD eingefahren.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird am 21.01.2026 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz auf den 20.10.2026.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 10,86 USD je Johnson Johnson-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Johnson Johnson-Aktie

J&J-Aktie dennoch im Minus: Johnson & Johnson hebt Umsatzziel erneut an

Ausblick: Johnson & Johnson gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Dow Jones 30 Industrial-Papier Johnson Johnson-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Johnson Johnson-Investition von vor 5 Jahren eingebracht