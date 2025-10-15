Johnson Johnson Aktie News: Dow Jones Aktie Johnson Johnson am Nachmittag gesucht
Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von Johnson Johnson. Die Aktie legte zuletzt in der New York-Sitzung 1,0 Prozent auf 192,70 USD zu.
Um 15:52 Uhr ging es für das Johnson Johnson-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 1,0 Prozent auf 192,70 USD. Die Johnson Johnson-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 192,77 USD aus. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 191,83 USD. Zuletzt wechselten via New York 195.738 Johnson Johnson-Aktien den Besitzer.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (194,40 USD) erklomm das Papier am 14.10.2025. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 0,88 Prozent. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 11.01.2025 bei 140,68 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 27,00 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 4,91 USD an Johnson Johnson-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 5,19 USD.
Am 14.10.2025 legte Johnson Johnson die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2025 endete, vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 2,12 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,93 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 6,88 Prozent auf 23,99 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 22,45 Mrd. USD in den Büchern gestanden.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 21.01.2026 erfolgen. Johnson Johnson dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 20.10.2026 präsentieren.
Experten taxieren den Johnson Johnson-Gewinn für das Jahr 2025 auf 10,86 USD je Aktie.
Analysen zu Johnson & Johnson
|Datum
|Rating
|Analyst
|01.06.2021
|JohnsonJohnson Outperform
|Credit Suisse Group
|13.10.2020
|JohnsonJohnson Outperform
|Credit Suisse Group
|27.08.2019
|JohnsonJohnson kaufen
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.08.2019
|JohnsonJohnson Outperform
|Credit Suisse Group
|16.07.2019
|JohnsonJohnson Outperform
|Credit Suisse Group
|Datum
|Rating
|Analyst
|01.06.2021
|JohnsonJohnson Outperform
|Credit Suisse Group
|13.10.2020
|JohnsonJohnson Outperform
|Credit Suisse Group
|27.08.2019
|JohnsonJohnson kaufen
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.08.2019
|JohnsonJohnson Outperform
|Credit Suisse Group
|16.07.2019
|JohnsonJohnson Outperform
|Credit Suisse Group
|Datum
|Rating
|Analyst
|23.01.2019
|JohnsonJohnson Equal Weight
|Barclays Capital
|21.07.2016
|JohnsonJohnson Hold
|Deutsche Bank AG
|13.06.2016
|JohnsonJohnson Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.01.2016
|JohnsonJohnson Halten
|Independent Research GmbH
|21.01.2016
|JohnsonJohnson Halten
|Independent Research GmbH
|Datum
|Rating
|Analyst
|17.04.2018
|JohnsonJohnson Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|21.07.2017
|JohnsonJohnson Sell
|BTIG Research
|20.05.2016
|JohnsonJohnson Sell
|Standpoint Research
|17.10.2012
|JohnsonJohnson verkaufen
|Independent Research GmbH
|10.10.2012
|JohnsonJohnson sell
|Goldman Sachs Group Inc.
