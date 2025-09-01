CrowdStrike Aktie News: NASDAQ 100 Aktie CrowdStrike am Nachmittag mit Einbußen

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von CrowdStrike gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von CrowdStrike nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 1,4 Prozent auf 417,86 USD.

Das Papier von CrowdStrike gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Um 15:53 Uhr ging es um 1,4 Prozent auf 417,86 USD abwärts. Den tiefsten Stand des Tages markierte die CrowdStrike-Aktie bisher bei 410,88 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 418,00 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 159.556 CrowdStrike-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 517,69 USD. Dieser Kurs wurde am 04.07.2025 erreicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 23,89 Prozent könnte die CrowdStrike-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Anteilsschein verbuchte am 12.09.2024 Kursverluste bis auf 242,42 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 41,99 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je CrowdStrike-Aktie.

Am 27.08.2025 lud CrowdStrike zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.07.2025 endete. Das EPS lag bei -0,31 USD. Ein Jahr zuvor waren 0,19 USD je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 21,28 Prozent auf 1,17 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 963,87 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 02.12.2025 erwartet.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 3,65 USD je CrowdStrike-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur CrowdStrike-Aktie

CrowdStrike-Aktie gewinnt: Umsatz von CrowdStrike knackt Milliardenschwelle

Ausblick: CrowdStrike veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

CrowdStrike-Aktie nach überraschendem Verlust schwächer - Umsatz wächst an