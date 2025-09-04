DAX23.587 -0,8%ESt505.316 -0,6%Top 10 Crypto15,50 +0,7%Dow45.307 -0,7%Nas21.624 -0,4%Bitcoin94.776 -0,2%Euro1,1728 +0,7%Öl65,44 -2,2%Gold3.576 +0,8%
US-Arbeitsmarktdaten: DAX wenig bewegt -- Wall Street höher -- Broadcom mit starker Bilanz - Kooperation mit OpenAI? -- Siemens Energy, Rüstungsaktien, Lululemon, Amazon, BYD, NIO und Co. im Fokus
CrowdStrike Aktie News: NASDAQ 100 Aktie CrowdStrike macht am Freitagnachmittag Boden gut

CrowdStrike Aktie News: NASDAQ 100 Aktie CrowdStrike macht am Freitagnachmittag Boden gut

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von CrowdStrike. Die Aktionäre schickten das Papier von CrowdStrike nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,4 Prozent auf 414,11 USD.

Die Aktionäre schickten das Papier von CrowdStrike nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie um 15:53 Uhr 0,4 Prozent auf 414,11 USD. In der Spitze legte die CrowdStrike-Aktie bis auf 418,00 USD zu. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 414,07 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 96.035 CrowdStrike-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 04.07.2025 bei 517,69 USD. Der aktuelle Kurs der CrowdStrike-Aktie ist somit 25,01 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 242,42 USD fiel das Papier am 12.09.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 41,46 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2025.

CrowdStrike gewährte am 27.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.07.2025 abgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,31 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,19 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat CrowdStrike im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 21,28 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1,17 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 963,87 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Die kommende Q3 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 02.12.2025 veröffentlicht.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 3,66 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

