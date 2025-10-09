CrowdStrike Aktie News: NASDAQ 100 Aktie CrowdStrike am Donnerstagabend tiefer

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von CrowdStrike gehört am Donnerstagabend zu den Verlierern des Tages. Die CrowdStrike-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung zuletzt um 0,5 Prozent auf 507,16 USD ab.

Die CrowdStrike-Aktie musste um 20:07 Uhr Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 0,5 Prozent auf 507,16 USD abwärts. Den tiefsten Stand des Tages markierte die CrowdStrike-Aktie bisher bei 501,95 USD. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 509,95 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 342.979 CrowdStrike-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (517,69 USD) erklomm das Papier am 04.07.2025. Der aktuelle Kurs der CrowdStrike-Aktie ist somit 2,08 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 10.10.2024 (292,57 USD). Derzeit notiert die CrowdStrike-Aktie damit 73,35 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an CrowdStrike-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD.

CrowdStrike veröffentlichte am 27.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.07.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,31 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,19 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 1,17 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 963,87 Mio. USD umgesetzt.

Die CrowdStrike-Bilanz für Q3 2026 wird am 02.12.2025 erwartet.

Von Analysten wird erwartet, dass CrowdStrike im Jahr 2027 4,77 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

