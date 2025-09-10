CrowdStrike Aktie News: NASDAQ 100 Aktie CrowdStrike zeigt sich am Donnerstagnachmittag fester

Kursentwicklung

Die Aktie von CrowdStrike gehört am Donnerstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 1,9 Prozent auf 433,10 USD zu.

Um 15:53 Uhr stieg die CrowdStrike-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 1,9 Prozent auf 433,10 USD. Das bisherige Tageshoch markierte die CrowdStrike-Aktie bei 433,71 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 428,50 USD. Zuletzt wechselten 82.073 CrowdStrike-Aktien den Besitzer.

Bei 517,69 USD markierte der Titel am 04.07.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 19,53 Prozent hinzugewinnen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 242,42 USD ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 44,03 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem im Jahr 2025 0,000 USD an CrowdStrike-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

Die Zahlen des am 31.07.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte CrowdStrike am 27.08.2025. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,31 USD gegenüber 0,19 USD im Vorjahresquartal verkündet. CrowdStrike hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,17 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 21,28 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 963,87 Mio. USD erwirtschaftet worden waren.

CrowdStrike wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 02.12.2025 vorlegen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 3,66 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

