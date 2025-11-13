CrowdStrike Aktie News: NASDAQ 100 Aktie CrowdStrike verbilligt sich am Abend

So entwickelt sich CrowdStrike

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von CrowdStrike. Die CrowdStrike-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 3,3 Prozent auf 528,06 USD abwärts.

Die Aktionäre schickten das Papier von CrowdStrike nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie um 20:08 Uhr 3,3 Prozent auf 528,06 USD. Im Tief verlor die CrowdStrike-Aktie bis auf 526,32 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 541,35 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 363.133 CrowdStrike-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 566,75 USD erreichte der Titel am 12.11.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 7,33 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 08.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 298,27 USD. Das 52-Wochen-Tief könnte die CrowdStrike-Aktie mit einem Verlust von 43,52 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an CrowdStrike-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD.

CrowdStrike ließ sich am 27.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.07.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,31 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,19 USD je Aktie erzielt worden. Im abgelaufenen Quartal hat CrowdStrike 1,17 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 21,28 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 963,87 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 02.12.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit der Präsentation der Q3 2027-Finanzergebnisse von CrowdStrike rechnen Experten am 01.12.2026.

In der CrowdStrike-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 3,67 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur CrowdStrike-Aktie

Diese KI-Aktien haben 2025 den S&P 500 deutlich übertroffen - und sind sogar NVIDIA voraus

CrowdStrike-Aktie gewinnt: Umsatz von CrowdStrike knackt Milliardenschwelle

Ausblick: CrowdStrike veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal