CrowdStrike Aktie News: NASDAQ 100 Aktie CrowdStrike tendiert am Donnerstagnachmittag südwärts

CrowdStrike im Blick

13.11.25 16:08 Uhr
Die Aktie von CrowdStrike gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von CrowdStrike nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 2,5 Prozent auf 532,43 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
CrowdStrike
459,60 EUR -10,05 EUR -2,14%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 15:53 Uhr ging es für die CrowdStrike-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 2,5 Prozent auf 532,43 USD. Die CrowdStrike-Aktie gab in der Spitze bis auf 530,90 USD nach. Den Handelstag beging das Papier bei 541,35 USD. Der Tagesumsatz der CrowdStrike-Aktie belief sich zuletzt auf 85.692 Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 566,75 USD. Dieser Kurs wurde am 12.11.2025 erreicht. Derzeit notiert die CrowdStrike-Aktie damit 6,06 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Anteilsschein verbuchte am 08.04.2025 Kursverluste bis auf 298,27 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die CrowdStrike-Aktie 78,51 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenausschüttung für CrowdStrike-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen.

CrowdStrike gewährte am 27.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.07.2025 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,31 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 0,19 USD erwirtschaftet worden. Der Umsatz lag bei 1,17 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 21,28 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 963,87 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte CrowdStrike am 02.12.2025 präsentieren. Die Q3 2027-Finanzergebnisse könnte CrowdStrike möglicherweise am 01.12.2026 präsentieren.

In der CrowdStrike-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 3,67 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

