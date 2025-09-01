DAX23.347 +0,1%ESt505.367 -0,1%Top 10 Crypto16,00 -1,8%Dow46.077 +0,7%Nas22.214 -0,5%Bitcoin97.743 -0,6%Euro1,1847 -0,1%Öl68,24 -0,4%Gold3.683 -0,2%
Heute im Fokus
Fed-Entscheid am Abend: DAX schließt stabil -- China verbietet NVIDIA-Chips -- Baidu mit eigenen Chips -- Rüstungsaktien, BioNTech, Alibaba, Deutsche Bank, Palantir, Eli Lilly im Fokus
Top News
NVIDIA-Aktie verliert: China untersagt heimischen Unternehmen wohl den Kauf von KI-Chips des US-Chipriesen NVIDIA-Aktie verliert: China untersagt heimischen Unternehmen wohl den Kauf von KI-Chips des US-Chipriesen
Cipher Mining - Bitcoin-Rally sorgt für kräftige Zugewinne! Cipher Mining - Bitcoin-Rally sorgt für kräftige Zugewinne!
Notierung im Blick

CrowdStrike Aktie News: NASDAQ 100 Aktie CrowdStrike am Nachmittag mit positiven Vorzeichen

17.09.25 16:13 Uhr
CrowdStrike Aktie News: NASDAQ 100 Aktie CrowdStrike am Nachmittag mit positiven Vorzeichen

Die Aktie von CrowdStrike gehört am Mittwochnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von CrowdStrike legte zuletzt zu und stieg im NASDAQ-Handel um 1,7 Prozent auf 452,73 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
CrowdStrike
380,60 EUR 0,85 EUR 0,22%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die CrowdStrike-Aktie konnte um 15:53 Uhr im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,7 Prozent auf 452,73 USD. Zwischenzeitlich stieg die CrowdStrike-Aktie sogar auf 452,78 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 445,00 USD. Bisher wurden via NASDAQ 87.637 CrowdStrike-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 04.07.2025 erreichte der Anteilsschein mit 517,69 USD ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der CrowdStrike-Aktie liegt somit 12,55 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 19.09.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 263,60 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 41,78 Prozent würde die CrowdStrike-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Jahr 2025 erhielten CrowdStrike-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD.

CrowdStrike veröffentlichte am 27.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.07.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,31 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 0,19 USD erwirtschaftet worden. Im abgelaufenen Quartal hat CrowdStrike 1,17 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 21,28 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 963,87 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte CrowdStrike am 02.12.2025 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je CrowdStrike-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 3,67 USD fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur CrowdStrike-Aktie

CrowdStrike-Aktie gewinnt: Umsatz von CrowdStrike knackt Milliardenschwelle

Ausblick: CrowdStrike veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

CrowdStrike-Aktie nach überraschendem Verlust schwächer - Umsatz wächst an

Bildquellen: bluebay / Shutterstock.com

DatumMeistgelesen
