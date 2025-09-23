DAX23.682 +0,3%ESt505.472 ±0,0%Top 10 Crypto15,70 +3,0%Dow46.341 +0,1%Nas22.578 ±0,0%Bitcoin96.435 +1,7%Euro1,1740 -0,6%Öl68,61 +1,2%Gold3.755 -0,3%
Heute im Fokus
DAX steigt leicht -- Wall Street uneins -- Micron Technology mit Gewinnsprung -- SoftBank und Oracle wollen KI-Infrastruktur ausbauen -- D-Wave, Droneshield, Gerresheimer, BYD, Disney im Fokus
Blick auf CrowdStrike-Kurs

CrowdStrike Aktie News: NASDAQ 100 Aktie CrowdStrike tendiert am Mittwochnachmittag tiefer

24.09.25 16:09 Uhr
CrowdStrike Aktie News: NASDAQ 100 Aktie CrowdStrike tendiert am Mittwochnachmittag tiefer

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von CrowdStrike. Die CrowdStrike-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 0,2 Prozent auf 482,99 USD ab.

Die CrowdStrike-Aktie notierte um 15:52 Uhr im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 0,2 Prozent auf 482,99 USD. Bei 479,87 USD markierte die CrowdStrike-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 482,41 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 146.791 CrowdStrike-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 517,69 USD erreichte der Titel am 04.07.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 7,18 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 02.10.2024 bei 272,76 USD. Mit einem Abschlag von mindestens 43,53 Prozent könnte die CrowdStrike-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten CrowdStrike-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte CrowdStrike am 27.08.2025 vor. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,31 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,19 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 21,28 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 963,87 Mio. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 1,17 Mrd. USD ausgewiesen.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 02.12.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Von Analysten wird erwartet, dass CrowdStrike im Jahr 2026 3,67 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

