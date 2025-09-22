CrowdStrike Aktie News: NASDAQ 100 Aktie CrowdStrike verliert am Abend

Aktie im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochabend die Aktie von CrowdStrike. Zuletzt fiel die CrowdStrike-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 1,3 Prozent auf 477,62 USD ab.

Die CrowdStrike-Aktie gab im NASDAQ-Handel um 20:01 Uhr um 1,3 Prozent auf 477,62 USD nach. Die CrowdStrike-Aktie sank bis auf 474,81 USD. Bei 482,41 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Zuletzt wechselten via NASDAQ 407.985 CrowdStrike-Aktien den Besitzer.

Am 04.07.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 517,69 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 8,39 Prozent könnte die CrowdStrike-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 02.10.2024 bei 272,76 USD. Das 52-Wochen-Tief könnte die CrowdStrike-Aktie mit einem Verlust von 42,89 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an CrowdStrike-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD.

CrowdStrike ließ sich am 27.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.07.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei -0,31 USD. Ein Jahr zuvor waren 0,19 USD je Aktie erzielt worden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 21,28 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 1,17 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 963,87 Mio. USD im Vorjahreszeitraum.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte CrowdStrike am 02.12.2025 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je CrowdStrike-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 3,67 USD fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur CrowdStrike-Aktie

CrowdStrike-Aktie gewinnt: Umsatz von CrowdStrike knackt Milliardenschwelle

Ausblick: CrowdStrike veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

CrowdStrike-Aktie nach überraschendem Verlust schwächer - Umsatz wächst an