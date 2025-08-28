CrowdStrike Aktie News: NASDAQ 100 Aktie CrowdStrike tendiert am Nachmittag tiefer

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von CrowdStrike. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 1,2 Prozent auf 436,85 USD.

Die Aktie verlor um 15:53 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 1,2 Prozent auf 436,85 USD. Bei 436,31 USD markierte die CrowdStrike-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 445,00 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ 208.948 CrowdStrike-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 04.07.2025 auf bis zu 517,69 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 18,51 Prozent könnte die CrowdStrike-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Kursverluste drückten das Papier am 12.09.2024 auf bis zu 242,42 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der CrowdStrike-Aktie ist somit 44,51 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je CrowdStrike-Aktie.

Am 27.08.2025 legte CrowdStrike die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.07.2025 endete, vor. CrowdStrike vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,31 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,19 USD je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 21,28 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 1,17 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 963,87 Mio. USD ausgewiesen worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 02.12.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Schätzungsweise am 02.09.2026 dürfte CrowdStrike die Q2 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 3,65 USD je CrowdStrike-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

