CureVac Aktie News: CureVac verliert am Nachmittag

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von CureVac gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die CureVac-Aktie gab im NASDAQ-Handel zuletzt um 0,3 Prozent auf 5,37 USD nach.

Die CureVac-Aktie musste um 15:52 Uhr im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 0,3 Prozent auf 5,37 USD. Die CureVac-Aktie sank bis auf 5,36 USD. Mit einem Wert von 5,37 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten via NASDAQ 43.500 CureVac-Aktien den Besitzer.

Am 13.06.2025 markierte das Papier bei 5,71 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der CureVac-Aktie liegt somit 6,04 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 2,38 USD ab. Derzeit notiert die CureVac-Aktie damit 125,89 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an CureVac-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 EUR. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die CureVac-Aktie bei 5,00 USD.

Am 20.05.2025 legte CureVac die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2025 endete, vor. CureVac hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,24 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,34 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 93,95 Prozent auf 940000,00 USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 15,54 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte CureVac am 18.11.2025 präsentieren.

Laut Analysten dürfte CureVac im Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -0,542 EUR einfahren.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur CureVac-Aktie

Aktien von CureVac, BioNTech und Pfizer uneinheitlich: Einigung im US-Patentstreit

CureVac-Aktie im Übernahmemodus: Warum der CureVac-Chef die Übernahme durch BioNTech forciert

BioNTech-Aktie gewinnt: So stuft die Deutsche Bank den geplanten CureVac-Deal ein