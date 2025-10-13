DAX24.339 +0,4%Est505.553 +0,4%MSCI World4.277 +0,9%Top 10 Crypto15,75 +2,8%Nas22.593 +1,8%Bitcoin99.001 -0,3%Euro1,1563 -0,5%Öl63,74 +2,7%Gold4.094 +1,9%
Entspannung nach Trumps Zolldrohung: DAX erholt -- Wall Street fester -- HENSOLDT mit neuer Kooperation -- Gold auf Rekordjagd -- DroneShield, Diginex, Rheinmetall, RENK, BP, NEL, AMD im Fokus
Um 18 Uhr live mit Ingmar Königshofen: So verdoppelst Du Deine Rendite in einem Jahr! - Projekt Target 100
Wasserstoff-Branche unter Druck: NEL ASA-Aktie kämpft gegen Branchenschwäche
CureVac Aktie News: CureVac verliert am Nachmittag

13.10.25 16:08 Uhr
Die Aktie von CureVac gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die CureVac-Aktie gab im NASDAQ-Handel zuletzt um 0,3 Prozent auf 5,37 USD nach.

Die CureVac-Aktie musste um 15:52 Uhr im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 0,3 Prozent auf 5,37 USD. Die CureVac-Aktie sank bis auf 5,36 USD. Mit einem Wert von 5,37 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten via NASDAQ 43.500 CureVac-Aktien den Besitzer.

Am 13.06.2025 markierte das Papier bei 5,71 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der CureVac-Aktie liegt somit 6,04 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 2,38 USD ab. Derzeit notiert die CureVac-Aktie damit 125,89 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an CureVac-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 EUR. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die CureVac-Aktie bei 5,00 USD.

Am 20.05.2025 legte CureVac die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2025 endete, vor. CureVac hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,24 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,34 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 93,95 Prozent auf 940000,00 USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 15,54 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte CureVac am 18.11.2025 präsentieren.

Laut Analysten dürfte CureVac im Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -0,542 EUR einfahren.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu CureVac

DatumRatingAnalyst
13.06.2025CureVac HoldJefferies & Company Inc.
02.09.2024CureVac HoldDeutsche Bank AG
19.01.2023CureVac BuyUBS AG
06.01.2023CureVac BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
01.07.2021CureVac BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
19.01.2023CureVac BuyUBS AG
06.01.2023CureVac BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
01.07.2021CureVac BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
18.02.2021CureVac buyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
16.11.2020CureVac buyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
13.06.2025CureVac HoldJefferies & Company Inc.
02.09.2024CureVac HoldDeutsche Bank AG
