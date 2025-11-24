CureVac Aktie News: CureVac gibt am Montagnachmittag ab
Die Aktie von CureVac gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die CureVac-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 5,02 USD abwärts.
Um 15:52 Uhr rutschte die CureVac-Aktie in der NASDAQ-Sitzung um 0,2 Prozent auf 5,02 USD ab. Im Tief verlor die CureVac-Aktie bis auf 4,95 USD. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 5,00 USD. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 80.535 CureVac-Aktien den Besitzer.
Bei 5,71 USD erreichte der Titel am 13.06.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 13,75 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 2,48 USD fiel das Papier am 08.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 50,60 Prozent würde die CureVac-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Experten gehen davon aus, dass CureVac-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete CureVac 0,000 USD aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die CureVac-Aktie bei 5,00 USD.
Die Zahlen des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte CureVac am 20.05.2025. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,24 USD gegenüber 1,66 USD im Vorjahresquartal verkündet. Der Umsatz lag bei 940000,00 USD – das entspricht einem Abschlag von 99,83 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 542,57 Mio. USD erwirtschaftet worden.
CureVac wird die nächste Bilanz für Q4 2025 voraussichtlich am 29.04.2026 vorlegen.
Experten gehen davon aus, dass CureVac im Jahr 2025 -0,542 EUR je Aktie Verlust verbuchen wird.
Nächster Schritt bei CureVac-Übernahme durch BioNTech - Aktien uneins
BioNTech darf Konkurrent CureVac übernehmen - Aktien uneinheitlich
Aktien von CureVac, BioNTech und Pfizer uneinheitlich: Einigung im US-Patentstreit
|Datum
|Rating
|Analyst
|13.06.2025
|CureVac Hold
|Jefferies & Company Inc.
|02.09.2024
|CureVac Hold
|Deutsche Bank AG
|19.01.2023
|CureVac Buy
|UBS AG
|06.01.2023
|CureVac Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|01.07.2021
|CureVac Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|19.01.2023
|CureVac Buy
|UBS AG
|06.01.2023
|CureVac Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|01.07.2021
|CureVac Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|18.02.2021
|CureVac buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|16.11.2020
|CureVac buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.06.2025
|CureVac Hold
|Jefferies & Company Inc.
|02.09.2024
|CureVac Hold
|Deutsche Bank AG
Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv
