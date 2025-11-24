DAX23.297 +0,9%Est505.547 +0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,72 ±0,0%Nas22.684 +1,9%Bitcoin74.736 -0,9%Euro1,1523 +0,1%Öl62,42 -0,1%Gold4.092 +0,7%
DAX steigt -- Wall Street freundlich -- Novo Nordisk scheitert bei Alzheimer-Studie -- Alphabet, TKMS, D-Wave, DroneShield, Siemens Energy, Rheinmetall & Co., DHL, Bayer, Lufthansa, NEL im Fokus
CureVac Aktie News: CureVac gibt am Montagnachmittag ab

24.11.25 16:10 Uhr
CureVac Aktie News: CureVac gibt am Montagnachmittag ab

Die Aktie von CureVac gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die CureVac-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 5,02 USD abwärts.

Um 15:52 Uhr rutschte die CureVac-Aktie in der NASDAQ-Sitzung um 0,2 Prozent auf 5,02 USD ab. Im Tief verlor die CureVac-Aktie bis auf 4,95 USD. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 5,00 USD. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 80.535 CureVac-Aktien den Besitzer.

Bei 5,71 USD erreichte der Titel am 13.06.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 13,75 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 2,48 USD fiel das Papier am 08.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 50,60 Prozent würde die CureVac-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten gehen davon aus, dass CureVac-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete CureVac 0,000 USD aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die CureVac-Aktie bei 5,00 USD.

Die Zahlen des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte CureVac am 20.05.2025. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,24 USD gegenüber 1,66 USD im Vorjahresquartal verkündet. Der Umsatz lag bei 940000,00 USD – das entspricht einem Abschlag von 99,83 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 542,57 Mio. USD erwirtschaftet worden.

CureVac wird die nächste Bilanz für Q4 2025 voraussichtlich am 29.04.2026 vorlegen.

Experten gehen davon aus, dass CureVac im Jahr 2025 -0,542 EUR je Aktie Verlust verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

13.06.2025CureVac HoldJefferies & Company Inc.
02.09.2024CureVac HoldDeutsche Bank AG
19.01.2023CureVac BuyUBS AG
06.01.2023CureVac BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
01.07.2021CureVac BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
mehr Analysen