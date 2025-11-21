CureVac Aktie News: CureVac gewinnt am Nachmittag an Fahrt
Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von CureVac. Die CureVac-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 0,5 Prozent im Plus bei 5,15 USD.
Werte in diesem Artikel
Um 15:53 Uhr wies die CureVac-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 5,15 USD nach oben. Die CureVac-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 5,16 USD aus. Bei 5,11 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 21.593 CureVac-Aktien umgesetzt.
Mit einem Kursgewinn bis auf 5,71 USD erreichte der Titel am 13.06.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die CureVac-Aktie derzeit noch 10,98 Prozent Luft nach oben. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 2,41 USD am 22.11.2024. Der aktuelle Kurs der CureVac-Aktie ist somit 53,16 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Nachdem im Jahr 2024 0,000 USD an CureVac-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 EUR aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 5,00 USD.
Am 20.05.2025 hat CureVac in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2025 – vorgestellt. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,24 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 1,66 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 99,83 Prozent auf 940000,00 USD. Im Vorjahresviertel hatte CureVac 542,57 Mio. USD umgesetzt.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 29.04.2026 erfolgen.
Analysten erwarten für 2025 einen Verlust in Höhe von -0,542 EUR je CureVac-Aktie.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur CureVac-Aktie
Nächster Schritt bei CureVac-Übernahme durch BioNTech - Aktien uneins
BioNTech darf Konkurrent CureVac übernehmen - Aktien uneinheitlich
Aktien von CureVac, BioNTech und Pfizer uneinheitlich: Einigung im US-Patentstreit
Ausgewählte Hebelprodukte auf CureVac
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf CureVac
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: Lotus_studio / Shutterstock.com
Nachrichten zu CureVac
Analysen zu CureVac
|Datum
|Rating
|Analyst
|13.06.2025
|CureVac Hold
|Jefferies & Company Inc.
|02.09.2024
|CureVac Hold
|Deutsche Bank AG
|19.01.2023
|CureVac Buy
|UBS AG
|06.01.2023
|CureVac Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|01.07.2021
|CureVac Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Datum
|Rating
|Analyst
|19.01.2023
|CureVac Buy
|UBS AG
|06.01.2023
|CureVac Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|01.07.2021
|CureVac Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|18.02.2021
|CureVac buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|16.11.2020
|CureVac buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Datum
|Rating
|Analyst
|13.06.2025
|CureVac Hold
|Jefferies & Company Inc.
|02.09.2024
|CureVac Hold
|Deutsche Bank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für CureVac nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen