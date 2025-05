CureVac Aktie News: CureVac schiebt sich am Mittwochvormittag vor

Blick auf CureVac-Kurs

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von CureVac. Das Papier von CureVac konnte zuletzt klettern und stieg im Tradegate-Handel um 0,4 Prozent auf 3,80 EUR.

Die Aktie notierte um 09:20 Uhr mit Gewinnen. Im Tradegate-Handel legte sie um 0,4 Prozent auf 3,80 EUR zu. Im Tageshoch stieg die CureVac-Aktie bis auf 3,89 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 3,83 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten CureVac-Aktien beläuft sich auf 10.952 Stück.

Am 07.01.2025 markierte das Papier bei 4,98 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 30,93 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der CureVac-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 2,10 EUR. Dieser Wert wurde am 07.04.2025 erreicht. Mit einem Kursverlust von 44,71 Prozent würde die CureVac-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an CureVac-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 EUR. Analysten bewerten die CureVac-Aktie im Durchschnitt mit 3,90 USD.

CureVac ließ sich am 20.05.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,24 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,34 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 940000,00 USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 93,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 13,43 Mio. USD umgesetzt worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2025 dürfte CureVac am 14.08.2025 vorlegen.

Analysten gehen davon aus, dass CureVac 2025 einen Verlust in Höhe von -0,469 EUR je Aktie ausweisen dürften.

