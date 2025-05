CureVac Aktie News: CureVac zeigt sich am Nachmittag freundlich

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von CureVac zählt am Mittwochnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die CureVac-Aktie stieg im Tradegate-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,1 Prozent auf 3,83 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von CureVac nach oben. Im Tradegate-Handel gewann die Aktie um 16:06 Uhr 1,1 Prozent auf 3,83 EUR. Den Tageshöchststand markierte die CureVac-Aktie bei 3,89 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 3,83 EUR. Zuletzt stieg das Tradegate-Volumen auf 141.493 CureVac-Aktien.

Am 07.01.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 4,98 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. 29,97 Prozent Plus fehlen der CureVac-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 07.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 2,10 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die CureVac-Aktie damit 82,21 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenausschüttung für CureVac-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 EUR belaufen. Experten gaben als mittleres Kursziel 3,90 USD an.

Am 20.05.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,24 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,34 USD erwirtschaftet worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat CureVac in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 93,00 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 940000,00 USD. Im Vorjahresviertel waren 13,43 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2025 wird am 14.08.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Laut Analysten dürfte CureVac im Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -0,459 EUR einfahren.

