Heute im Fokus
Nach EZB-Entscheid: DAX stabil -- US-Börsen uneins -- Trump und Xi mit Teileinigung -- Microsoft, Alphabet, Novo Nordisk, DroneShield, Meta, Scout24, HelloFresh, Palantir, Bitcoin, D-Wave im Fokus
Top News
Ausblick: Apple legt Quartalsergebnis vor Ausblick: Apple legt Quartalsergebnis vor
Alphabet-Aktie springt an: Google-Mutter steigert im 3. Quartal Gewinn Alphabet-Aktie springt an: Google-Mutter steigert im 3. Quartal Gewinn
Profil
CureVac im Fokus

CureVac Aktie News: Investoren trennen sich am Nachmittag vermehrt von CureVac

30.10.25 16:08 Uhr
CureVac Aktie News: Investoren trennen sich am Nachmittag vermehrt von CureVac

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von CureVac. Die CureVac-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 0,3 Prozent auf 5,37 USD ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
CureVac
4,60 EUR -0,01 EUR -0,13%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die CureVac-Aktie notierte um 15:47 Uhr im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 0,3 Prozent auf 5,37 USD. In der Spitze büßte die CureVac-Aktie bis auf 5,33 USD ein. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 5,37 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 52.689 CureVac-Aktien.

Am 13.06.2025 erreichte der Anteilsschein mit 5,71 USD ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die CureVac-Aktie derzeit noch 6,43 Prozent Luft nach oben. Kursverluste drückten das Papier am 21.11.2024 auf bis zu 2,38 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der CureVac-Aktie 55,73 Prozent sinken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im Vorjahr hatte CureVac 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die CureVac-Aktie bei 5,00 USD.

Die Bilanz zum am 31.03.2025 abgelaufenen Quartal legte CureVac am 20.05.2025 vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,24 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,34 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 93,95 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 940000,00 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 15,54 Mio. USD US-Dollar umgesetzt.

CureVac dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 18.11.2025 präsentieren.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2025 ein EPS von --0,542 EUR je CureVac-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur CureVac-Aktie

Nächster Schritt bei CureVac-Übernahme durch BioNTech - Aktien uneins

BioNTech darf Konkurrent CureVac übernehmen - Aktien uneinheitlich

Aktien von CureVac, BioNTech und Pfizer uneinheitlich: Einigung im US-Patentstreit

Bildquellen: laviana / Shutterstock.com

Nachrichten zu CureVac

DatumMeistgelesen
Analysen zu CureVac

DatumRatingAnalyst
13.06.2025CureVac HoldJefferies & Company Inc.
02.09.2024CureVac HoldDeutsche Bank AG
19.01.2023CureVac BuyUBS AG
06.01.2023CureVac BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
01.07.2021CureVac BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
