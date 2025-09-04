CVS Health Aktie News: S&P 500 Aktie CVS Health reagiert am Nachmittag positiv

Aktie im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von CVS Health. Das Papier von CVS Health konnte zuletzt klettern und stieg im New York-Handel um 0,3 Prozent auf 73,90 USD.

Um 15:52 Uhr konnte die Aktie von CVS Health zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 0,3 Prozent auf 73,90 USD. Die CVS Health-Aktie zog in der Spitze bis auf 73,98 USD an. Den New York-Handel startete das Papier bei 73,38 USD. Bisher wurden heute 93.201 CVS Health-Aktien gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 74,52 USD erreichte der Titel am 03.09.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 0,84 Prozent über dem aktuellen Kurs der CVS Health-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 43,58 USD ab. Derzeit notiert die CVS Health-Aktie damit 69,59 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Für CVS Health-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,66 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 2,64 USD ausgeschüttet werden.

Am 31.07.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS lag bei 0,80 USD. Im letzten Jahr hatte CVS Health einen Gewinn von 1,41 USD je Aktie eingefahren. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 8,34 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 98,94 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 91,32 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 29.10.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 6,34 USD je CVS Health-Aktie.

