CVS Health Aktie News: S&P 500 Aktie Anleger schicken CVS Health am Dienstagnachmittag ins Plus

CVS Health im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagnachmittag der Anteilsschein von CVS Health. Zuletzt wies die CVS Health-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 0,8 Prozent auf 77,49 USD nach oben.

Die CVS Health-Aktie konnte um 15:52 Uhr im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,8 Prozent auf 77,49 USD. Bei 77,89 USD erreichte die CVS Health-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 77,50 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 150.167 CVS Health-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (79,20 USD) erklomm das Papier am 04.10.2025. Gewinne von 2,21 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 24.12.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 43,58 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die CVS Health-Aktie 77,83 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Für CVS Health-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,66 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 2,64 USD ausgeschüttet werden.

Am 31.07.2025 legte CVS Health die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Es stand ein EPS von 0,80 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei CVS Health noch ein Gewinn pro Aktie von 1,41 USD in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat CVS Health im vergangenen Quartal 98,94 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 8,34 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte CVS Health 91,32 Mrd. USD umsetzen können.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte CVS Health am 29.10.2025 vorlegen. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 04.11.2026.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 6,36 USD je CVS Health-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur CVS Health-Aktie

Novo Nordisk-Aktie fester: Europa-Expansion nimmt deutlich Fahrt auf

Novo Nordisk-Aktie weist grüne Vorzeichen aus: Analysten-Lob für Deal mit CVS

S&P 500-Titel CVS Health-Aktie: Über diese Dividende können sich CVS Health-Aktionäre freuen