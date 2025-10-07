CVS Health Aktie News: S&P 500 Aktie CVS Health reagiert am Abend positiv

Kursentwicklung

Die Aktie von CVS Health gehört am Dienstagabend zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von CVS Health nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,1 Prozent auf 76,94 USD.

Um 20:08 Uhr konnte die Aktie von CVS Health zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 0,1 Prozent auf 76,94 USD. Zwischenzeitlich stieg die CVS Health-Aktie sogar auf 77,89 USD. Bei 77,50 USD eröffnete der Anteilsschein. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 335.208 CVS Health-Aktien den Besitzer.

Bei 79,20 USD markierte der Titel am 04.10.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von 2,94 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 24.12.2024 (43,58 USD). Der derzeitige Kurs der CVS Health-Aktie liegt somit 76,57 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem CVS Health seine Aktionäre 2024 mit 2,66 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 2,64 USD je Aktie ausschütten.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte CVS Health am 31.07.2025. Das EPS wurde auf 0,80 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte CVS Health 1,41 USD je Aktie verdient. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat CVS Health in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 8,34 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 98,94 Mrd. USD im Vergleich zu 91,32 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Am 29.10.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von CVS Health veröffentlicht werden. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte CVS Health möglicherweise am 04.11.2026 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je CVS Health-Aktie in Höhe von 6,36 USD im Jahr 2025 aus.

