Kurs der CVS Health

CVS Health Aktie News: S&P 500 Aktie CVS Health präsentiert sich am Nachmittag stärker

10.09.25 16:11 Uhr
CVS Health Aktie News: S&P 500 Aktie CVS Health präsentiert sich am Nachmittag stärker

Die Aktie von CVS Health zählt am Mittwochnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt wies die CVS Health-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 2,9 Prozent auf 73,83 USD nach oben.

Werte in diesem Artikel
Aktien
CVS Health Corp
61,00 EUR 0,05 EUR 0,08%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die CVS Health-Aktie notierte im New York-Handel um 15:53 Uhr in Grün und gewann 2,9 Prozent auf 73,83 USD. Der Kurs der CVS Health-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 73,87 USD zu. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 72,07 USD. Bisher wurden via New York 243.234 CVS Health-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 74,52 USD markierte der Titel am 03.09.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 0,93 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der CVS Health-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 24.12.2024 (43,58 USD). Derzeit notiert die CVS Health-Aktie damit 69,43 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 2,66 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 2,64 USD.

Am 31.07.2025 äußerte sich CVS Health zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,80 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,41 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite standen 98,94 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 91,32 Mrd. USD umgesetzt.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 29.10.2025 veröffentlicht. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können CVS Health-Anleger Experten zufolge am 04.11.2026 werfen.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 6,35 USD je CVS Health-Aktie.

Redaktion finanzen.net

mehr Analysen