CVS Health Aktie News: S&P 500 Aktie CVS Health verteuert sich am Abend
Die Aktie von CVS Health gehört am Mittwochabend zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt sprang die CVS Health-Aktie im New York-Handel an und legte um 2,6 Prozent auf 73,63 USD zu.
Die CVS Health-Aktie stand in der New York-Sitzung um 20:08 Uhr 2,6 Prozent im Plus bei 73,63 USD. Das bisherige Tageshoch markierte die CVS Health-Aktie bei 73,90 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 72,07 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 592.206 CVS Health-Aktien.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 74,52 USD. Dieser Kurs wurde am 03.09.2025 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 1,21 Prozent. Am 24.12.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 43,58 USD. Mit einem Abschlag von mindestens 40,82 Prozent könnte die CVS Health-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 2,64 USD. Im Vorjahr erhielten CVS Health-Aktionäre 2,66 USD je Wertpapier.
Am 31.07.2025 legte CVS Health die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Es stand ein EPS von 0,80 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei CVS Health noch ein Gewinn pro Aktie von 1,41 USD in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat CVS Health im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 8,34 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 98,94 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 91,32 Mrd. USD in den Büchern gestanden.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 29.10.2025 erfolgen. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 04.11.2026.
Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass CVS Health ein EPS in Höhe von 6,35 USD in den Büchern stehen haben wird.
Redaktion finanzen.net
