CVS Health Aktie News: S&P 500 Aktie CVS Health verliert am Donnerstagabend
Die Aktie von CVS Health gehört am Donnerstagabend zu den Verlierern des Tages. Die CVS Health-Aktie notierte im New York-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,5 Prozent bei 73,65 USD.
Um 20:08 Uhr ging es für die CVS Health-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 0,5 Prozent auf 73,65 USD. Die CVS Health-Aktie gab in der Spitze bis auf 73,25 USD nach. Den Handelstag beging das Papier bei 73,49 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 345.851 CVS Health-Aktien.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (75,54 USD) erklomm das Papier am 13.09.2025. Derzeit notiert die CVS Health-Aktie damit 2,50 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 43,58 USD fiel das Papier am 24.12.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 40,84 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
CVS Health-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 2,66 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 2,64 USD aus.
Am 31.07.2025 hat CVS Health die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,80 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte CVS Health ein EPS von 1,41 USD je Aktie vermeldet. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 8,34 Prozent auf 98,94 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 91,32 Mrd. USD in den Büchern gestanden.
Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte CVS Health am 29.10.2025 präsentieren. Mit der Präsentation der Q3 2026-Finanzergebnisse von CVS Health rechnen Experten am 04.11.2026.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 6,35 USD je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.net
Novo Nordisk-Aktie fester: Europa-Expansion nimmt deutlich Fahrt auf
Novo Nordisk-Aktie weist grüne Vorzeichen aus: Analysten-Lob für Deal mit CVS
S&P 500-Titel CVS Health-Aktie: Über diese Dividende können sich CVS Health-Aktionäre freuen
