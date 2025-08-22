CVS Health Aktie News: S&P 500 Aktie CVS Health verliert am Nachmittag

Aktienkurs aktuell

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von CVS Health. Die CVS Health-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 0,8 Prozent auf 71,38 USD ab.

Die CVS Health-Aktie gab im New York-Handel um 15:52 Uhr um 0,8 Prozent auf 71,38 USD nach. Die CVS Health-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 71,15 USD ab. Bei 71,85 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im heutigen Handel wurden bisher 59.061 CVS Health-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 72,41 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (02.05.2025). Das 52-Wochen-Hoch liegt 1,44 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der CVS Health-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 43,58 USD ab. Mit Abgaben von 38,95 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 2,66 USD an CVS Health-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 2,64 USD.

Am 31.07.2025 hat CVS Health die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,80 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,41 USD je Aktie generiert. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 8,34 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 98,94 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 91,32 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

Am 29.10.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von CVS Health veröffentlicht werden.

Von Analysten wird erwartet, dass CVS Health im Jahr 2027 8,12 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur CVS Health-Aktie

