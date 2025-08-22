CVS Health Aktie News: S&P 500 Aktie CVS Health am Abend kaum bewegt

CVS Health im Blick

Ohne große Bewegung zeigt sich am Donnerstagabend die Aktie von CVS Health. Mit einem Wert von 71,92 USD bewegte sich die CVS Health-Aktie zuletzt auf dem Niveau des Vortages.

Anleger zeigten sich um 20:07 Uhr bei der CVS Health-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im New York-Handel nahezu unverändert bei 71,92 USD. Bei 72,02 USD erreichte die CVS Health-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Das bisherige Tagestief markierte CVS Health-Aktie bei 71,15 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 71,85 USD. Zuletzt wechselten via New York 185.578 CVS Health-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 02.05.2025 bei 72,41 USD. 0,68 Prozent Plus fehlen der CVS Health-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 43,58 USD. Dieser Wert wurde am 24.12.2024 erreicht. Mit einem Kursverlust von 39,41 Prozent würde die CVS Health-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nachdem CVS Health seine Aktionäre 2024 mit 2,66 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 2,64 USD je Aktie ausschütten.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte CVS Health am 31.07.2025 vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,80 USD, nach 1,41 USD im Vorjahresvergleich. Das vergangene Quartal hat CVS Health mit einem Umsatz von insgesamt 98,94 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 91,32 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 8,34 Prozent gesteigert.

CVS Health wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 29.10.2025 vorlegen.

Analysten erwarten für 2027 einen Gewinn in Höhe von 8,12 USD je CVS Health-Aktie.

