CVS Health Aktie News: S&P 500 Aktie Anleger greifen bei CVS Health am Freitagabend zu

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von CVS Health. Zuletzt konnte die Aktie von CVS Health zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 0,8 Prozent auf 72,74 USD.

Die Aktie notierte um 20:07 Uhr mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 0,8 Prozent auf 72,74 USD zu. In der Spitze gewann die CVS Health-Aktie bis auf 73,21 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 72,24 USD. Bisher wurden heute 343.736 CVS Health-Aktien gehandelt.

Am 29.08.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 73,21 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die CVS Health-Aktie somit 0,64 Prozent niedriger. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 43,58 USD am 24.12.2024. Derzeit notiert die CVS Health-Aktie damit 66,93 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nach 2,66 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 2,64 USD je CVS Health-Aktie.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte CVS Health am 31.07.2025. CVS Health hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,80 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,41 USD je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 8,34 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 98,94 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 91,32 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Am 29.10.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von CVS Health veröffentlicht werden.

Den erwarteten Gewinn je CVS Health-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 6,34 USD fest.

