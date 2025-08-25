DAX23.807 +0,9%ESt505.363 +0,8%Top 10 Crypto15,80 ±0,0%Dow45.433 +0,1%Nas21.784 +0,4%Bitcoin95.401 +0,5%Euro1,1765 +0,4%Öl66,12 +0,7%Gold3.633 +1,3%
Aktienkurs aktuell

D-Wave Quantum Aktie News: D-Wave Quantum am Abend gesucht

08.09.25 20:24 Uhr
D-Wave Quantum Aktie News: D-Wave Quantum am Abend gesucht

Die Aktie von D-Wave Quantum zählt am Montagabend zu den Gewinnern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von D-Wave Quantum nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,5 Prozent auf 15,45 USD.

Um 20:08 Uhr wies die D-Wave Quantum-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 15,45 USD nach oben. Den Tageshöchststand markierte die D-Wave Quantum-Aktie bei 15,73 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 15,50 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 1.154.961 D-Wave Quantum-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 22.07.2025 bei 20,56 USD. Derzeit notiert die D-Wave Quantum-Aktie damit 24,85 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 10.09.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 0,80 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die D-Wave Quantum-Aktie mit einem Verlust von 94,82 Prozent wieder erreichen.

D-Wave Quantum ließ sich am 07.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,55 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,10 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Im abgelaufenen Quartal hat D-Wave Quantum 3,10 Mio. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 42,20 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 2,18 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte D-Wave Quantum am 06.11.2025 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass D-Wave Quantum einen Verlust von -0,230 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

