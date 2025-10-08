D-Wave Quantum Aktie News: D-Wave Quantum am Mittwochabend im Minusbereich

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochabend die Aktie von D-Wave Quantum. Das Papier von D-Wave Quantum befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im New York-Handel 2,3 Prozent auf 34,90 USD ab.

Die D-Wave Quantum-Aktie wies um 20:08 Uhr Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 2,3 Prozent auf 34,90 USD abwärts. Im Tief verlor die D-Wave Quantum-Aktie bis auf 34,80 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 36,95 USD. Zuletzt wechselten 4.977.134 D-Wave Quantum-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 08.10.2025 auf bis zu 39,53 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 13,27 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 11.10.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 0,87 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der D-Wave Quantum-Aktie 97,50 Prozent sinken.

Am 07.08.2025 legte D-Wave Quantum die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. D-Wave Quantum vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,55 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,10 USD je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 42,20 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 3,10 Mio. USD, während im Vorjahreszeitraum 2,18 Mio. USD ausgewiesen worden waren.

Die D-Wave Quantum-Bilanz für Q3 2025 wird am 06.11.2025 erwartet.

Der Verlust 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -0,230 USD je D-Wave Quantum-Aktie belaufen.

