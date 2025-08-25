D-Wave Quantum Aktie News: D-Wave Quantum am Abend freundlich

Blick auf Aktienkurs

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von D-Wave Quantum. Zuletzt wies die D-Wave Quantum-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 3,8 Prozent auf 16,01 USD nach oben.

Die D-Wave Quantum-Aktie stieg im New York-Handel. Um 20:08 Uhr verteuerte sich das Papier um 3,8 Prozent auf 16,01 USD. Im Tageshoch stieg die D-Wave Quantum-Aktie bis auf 16,07 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 15,33 USD. Von der D-Wave Quantum-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 2.368.001 Stück gehandelt.

Am 22.07.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 20,56 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 28,42 Prozent hinzugewinnen. Am 10.09.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 0,80 USD ab. Mit einem Abschlag von mindestens 95,00 Prozent könnte die D-Wave Quantum-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte D-Wave Quantum am 07.08.2025 vor. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,55 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,10 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Der Umsatz lag bei 3,10 Mio. USD – das entspricht einem Zuwachs von 42,20 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 2,18 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 06.11.2025 veröffentlicht.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass D-Wave Quantum 2025 einen Verlust in Höhe von -0,230 USD ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur D-Wave Quantum-Aktie

D-Wave Quantum-Aktie unter Druck: Volatilität bei Quanten-Aktien setzt sich fort

D-Wave Quantum-Aktie verliert: Widersprüchliche Signale für Anleger

D-Wave Quantum-Aktie unter Druck: Top-Manager verkaufen Anteile in Millionenhöhe