D-Wave Quantum Aktie News: Investoren trennen sich am Nachmittag vermehrt von D-Wave Quantum

Kurs der D-Wave Quantum

Die Aktie von D-Wave Quantum gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt fiel die D-Wave Quantum-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 0,4 Prozent auf 16,09 USD ab.

Der D-Wave Quantum-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Um 15:53 Uhr verlor das Papier 0,4 Prozent auf 16,09 USD. In der Spitze fiel die D-Wave Quantum-Aktie bis auf 16,00 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 16,13 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 683.711 D-Wave Quantum-Aktien.

Bei 20,56 USD markierte der Titel am 22.07.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 27,78 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der D-Wave Quantum-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 0,85 USD ab. Abschläge von 94,71 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

D-Wave Quantum veröffentlichte am 07.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,55 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte D-Wave Quantum -0,10 USD je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 42,20 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 3,10 Mio. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 2,18 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 06.11.2025 erwartet.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass D-Wave Quantum 2025 einen Verlust in Höhe von -0,230 USD ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur D-Wave Quantum-Aktie

D-Wave Quantum-Aktie unter Druck: Volatilität bei Quanten-Aktien setzt sich fort

D-Wave Quantum-Aktie verliert: Widersprüchliche Signale für Anleger

D-Wave Quantum-Aktie unter Druck: Top-Manager verkaufen Anteile in Millionenhöhe