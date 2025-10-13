D-Wave Quantum Aktie News: D-Wave Quantum am Montagabend stark gefragt

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von D-Wave Quantum gehört am Montagabend zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von D-Wave Quantum nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie zuletzt 23,2 Prozent auf 40,69 USD.

Die D-Wave Quantum-Aktie stieg im New York-Handel. Um 20:08 Uhr verteuerte sich das Papier um 23,2 Prozent auf 40,69 USD. Kurzfristig markierte die D-Wave Quantum-Aktie bei 41,97 USD ihr bisheriges Tageshoch. Bei 34,28 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden via New York 5.522.839 D-Wave Quantum-Aktien gekauft oder verkauft.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (41,97 USD) erklomm das Papier am 13.10.2025. Das 52-Wochen-Hoch könnte die D-Wave Quantum-Aktie mit einem Kursplus von 3,15 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 12.10.2024 bei 0,88 USD. Das 52-Wochen-Tief könnte die D-Wave Quantum-Aktie mit einem Verlust von 97,85 Prozent wieder erreichen.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte D-Wave Quantum am 07.08.2025 vor. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,55 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,10 USD je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat D-Wave Quantum im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 42,20 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 3,10 Mio. USD. Im Vorjahresviertel waren 2,18 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte D-Wave Quantum am 06.11.2025 präsentieren.

Experten prognostizieren für das Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -0,230 USD je D-Wave Quantum-Aktie.

