D-Wave Quantum Aktie News: Bullen treiben D-Wave Quantum am Montagnachmittag an

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von D-Wave Quantum. Die Aktie legte zuletzt in der New York-Sitzung 6,7 Prozent auf 35,23 USD zu.

Im New York-Handel gewannen die D-Wave Quantum-Papiere um 15:52 Uhr 6,7 Prozent. Die D-Wave Quantum-Aktie zog in der Spitze bis auf 35,35 USD an. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 34,28 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten D-Wave Quantum-Aktien beläuft sich auf 1.014.293 Stück.

Am 09.10.2025 markierte das Papier bei 39,53 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die D-Wave Quantum-Aktie damit 10,88 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 12.10.2024 gab der Anteilsschein bis auf 0,88 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der D-Wave Quantum-Aktie 97,52 Prozent sinken.

Am 07.08.2025 äußerte sich D-Wave Quantum zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,55 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte D-Wave Quantum -0,10 USD je Aktie generiert. Das vergangene Quartal hat D-Wave Quantum mit einem Umsatz von insgesamt 3,10 Mio. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,18 Mio. USD erwirtschaftet worden waren, um 42,20 Prozent gesteigert.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 06.11.2025 terminiert.

In der D-Wave Quantum-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 -0,230 USD je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

