D-Wave Quantum Aktie News: D-Wave Quantum zeigt sich am Montagabend gestärkt

15.09.25 20:24 Uhr
D-Wave Quantum Aktie News: D-Wave Quantum zeigt sich am Montagabend gestärkt

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagabend die Aktie von D-Wave Quantum. Die D-Wave Quantum-Aktie stieg im New York-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 2,3 Prozent auf 18,17 USD.

D-Wave Quantum
15,60 EUR 0,49 EUR 3,21%
Die D-Wave Quantum-Aktie stand in der New York-Sitzung um 20:08 Uhr 2,3 Prozent im Plus bei 18,17 USD. Das bisherige Tageshoch markierte die D-Wave Quantum-Aktie bei 18,24 USD. Bei 17,76 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wurden via New York 2.503.512 D-Wave Quantum-Aktien umgesetzt.

Am 22.07.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 20,56 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 13,18 Prozent könnte die D-Wave Quantum-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 11.10.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 0,87 USD ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 95,20 Prozent unter dem aktuellen Kurs der D-Wave Quantum-Aktie.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte D-Wave Quantum am 07.08.2025. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,55 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei D-Wave Quantum ein EPS von -0,10 USD in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 3,10 Mio. USD gegenüber 2,18 Mio. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte D-Wave Quantum am 06.11.2025 vorlegen.

Der Verlust 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -0,230 USD je D-Wave Quantum-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

