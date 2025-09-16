DAX23.347 +0,1%ESt505.367 -0,1%Top 10 Crypto16,00 -1,8%Dow46.060 +0,7%Nas22.219 -0,5%Bitcoin97.743 -0,6%Euro1,1847 -0,1%Öl68,22 -0,4%Gold3.684 -0,2%
Aktie im Blick

D-Wave Quantum Aktie News: D-Wave Quantum zündet am Mittwochnachmittag Kursrakete

17.09.25 16:13 Uhr
D-Wave Quantum Aktie News: D-Wave Quantum zündet am Mittwochnachmittag Kursrakete

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von D-Wave Quantum. Zuletzt ging es für das D-Wave Quantum-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 5,4 Prozent auf 20,01 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
D-Wave Quantum
17,60 EUR 1,55 EUR 9,66%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 15:53 Uhr konnte die Aktie von D-Wave Quantum zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 5,4 Prozent auf 20,01 USD. Die D-Wave Quantum-Aktie legte bis auf 20,06 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 19,08 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 1.292.543 D-Wave Quantum-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 20,56 USD. Dieser Kurs wurde am 22.07.2025 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 2,75 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 0,87 USD ab. Mit einem Kursverlust von 95,64 Prozent würde die D-Wave Quantum-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

D-Wave Quantum ließ sich am 07.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. D-Wave Quantum hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,55 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,10 USD je Aktie gewesen. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 3,10 Mio. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 42,20 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte D-Wave Quantum einen Umsatz von 2,18 Mio. USD eingefahren.

D-Wave Quantum wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 06.11.2025 vorlegen.

Laut Analysten dürfte D-Wave Quantum im Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -0,230 USD einfahren.

Redaktion finanzen.net

