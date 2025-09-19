So viel Verlust hätte ein Investment in Tezos von vor 5 Jahren eingefahren

Investment im Check

Bei einem frühen Tezos-Investment müssten Anleger so viel Verlust verbuchen.

Vor 5 Jahren war ein Tezos 2,473 USD wert. Bei einem XTZ-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 40,44 Tezos. Die Anlage hätte nun einen Wert von 31,87 USD, da sich der Wert eines Coins am 17.09.2025 auf 0,7882 USD belief. Damit wäre das Investment um 68,13 Prozent gesunken.

Am 16.04.2025 fiel die Kryptowährung auf ein 52-Wochen-Tief bei 0,4914 USD. Ihr aktuelles 52-Wochen-Hoch erreichte die Kryptowährung am 07.12.2024 bei 1,795 USD.

Redaktion finanzen.net