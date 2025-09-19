Wie viel Verlust eine Polkadot-Investition von vor 5 Jahren eingebracht hätte

Investment unter der Lupe

Bei einem frühen Einstieg in Polkadot hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Gestern vor 5 Jahren war ein Polkadot 5,337 USD wert. Bei einem Investment von 10.000 USD in DOT vor 5 Jahren, wäre ein Investor nun im Besitz von 1.873,62 Polkadot. Die gehaltenen Coins wären am 17.09.2025 bei einem DOT-USD-Kurs von 4,400 USD 8.243,89 USD wert gewesen. Damit wäre das Investment 17,56 Prozent weniger wert.

Das 52-Wochen-Tief der Kryptowährung liegt derzeit bei 3,156 USD und wurde am 22.06.2025 erreicht. Ihr aktuelles 52-Wochen-Hoch erreichte die Kryptowährung am 06.12.2024 bei 10,72 USD.

Redaktion finanzen.net