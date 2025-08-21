D-Wave Quantum Aktie News: D-Wave Quantum tendiert am Montagabend auf rotem Terrain

D-Wave Quantum im Fokus

Die Aktie von D-Wave Quantum gehört am Montagabend zu den Verlustbringern des Tages. Die D-Wave Quantum-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 1,8 Prozent auf 15,26 USD ab.

Die Aktie notierte um 20:08 Uhr mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 1,8 Prozent auf 15,26 USD. Die D-Wave Quantum-Aktie gab in der Spitze bis auf 14,77 USD nach. Den New York-Handel startete das Papier bei 15,07 USD. Zuletzt wechselten via New York 1.455.270 D-Wave Quantum-Aktien den Besitzer.

Bei 20,56 USD erreichte der Titel am 22.07.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 34,78 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der D-Wave Quantum-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 0,80 USD am 10.09.2024. Der aktuelle Kurs der D-Wave Quantum-Aktie ist somit 94,76 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

D-Wave Quantum gewährte am 07.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,55 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte D-Wave Quantum -0,10 USD je Aktie generiert. Beim Umsatz wurden 3,10 Mio. USD gegenüber 2,18 Mio. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Voraussichtlich am 06.11.2025 dürfte D-Wave Quantum Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2025 ein EPS von --0,230 USD je D-Wave Quantum-Aktie.

