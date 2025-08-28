DAX23.954 -0,4%ESt505.365 -0,6%Top 10 Crypto15,39 -3,2%Dow45.469 -0,4%Nas21.484 -1,0%Bitcoin93.107 -3,4%Euro1,1698 +0,2%Öl68,09 -0,3%Gold3.439 +0,7%
Inflationsdaten im Blick: DAX tiefer -- US-Börsen in Rot -- BYD steigert Gewinn -- Marvell enttäuscht trotz Rekordumsatz -- Palantir, Rüstungsaktien, Siemens Energy, UniCredit, Dell im Fokus
tonies-Aktie im Rallymodus: Analystenlob für angekündigte Toniebox 2
Inflation in Deutschland zieht im August deutlich an
D-Wave Quantum Aktie News: D-Wave Quantum tendiert am Nachmittag auf rotem Terrain

29.08.25 16:10 Uhr
D-Wave Quantum Aktie News: D-Wave Quantum tendiert am Nachmittag auf rotem Terrain

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von D-Wave Quantum. Die D-Wave Quantum-Aktie notierte im New York-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,2 Prozent bei 15,73 USD.

Die D-Wave Quantum-Aktie gab im New York-Handel um 15:53 Uhr um 1,2 Prozent auf 15,73 USD nach. Den tiefsten Stand des Tages markierte die D-Wave Quantum-Aktie bisher bei 15,68 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 15,82 USD. Der Tagesumsatz der D-Wave Quantum-Aktie belief sich zuletzt auf 420.279 Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (20,56 USD) erklomm das Papier am 22.07.2025. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 30,71 Prozent. Am 10.09.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 0,80 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 94,91 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Am 07.08.2025 hat D-Wave Quantum in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,55 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei D-Wave Quantum ein EPS von -0,10 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 42,20 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 3,10 Mio. USD, während im Vorjahreszeitraum 2,18 Mio. USD ausgewiesen worden waren.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 06.11.2025 terminiert.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2025 ein Verlust in Höhe von -0,230 USD je D-Wave Quantum-Aktie in den Büchern stehen.

Redaktion finanzen.net

