Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck am Mittwochmittag in Rot

Die Aktie von Daimler Truck gehört am Mittwochmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Daimler Truck-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,2 Prozent auf 37,28 EUR ab.

Die Daimler Truck-Aktie musste um 11:48 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,2 Prozent auf 37,28 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Daimler Truck-Aktie bis auf 37,28 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 37,56 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 137.777 Daimler Truck-Aktien.

Am 06.03.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 45,33 EUR an. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 21,59 Prozent über dem aktuellen Kurs der Daimler Truck-Aktie. Am 07.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 30,78 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 17,44 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,67 EUR, nach 1,90 EUR im Jahr 2024. Analysten bewerten die Daimler Truck-Aktie im Durchschnitt mit 44,25 EUR.

Daimler Truck ließ sich am 31.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,36 EUR gegenüber 0,93 EUR im Vorjahresquartal. Daimler Truck hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 11,67 Mrd. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 12,39 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 13,33 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte Daimler Truck am 07.11.2025 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 06.11.2026.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Daimler Truck-Aktie in Höhe von 3,59 EUR im Jahr 2025 aus.

